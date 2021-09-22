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Гороскоп на 22 сентября: что ждет все знаки Зодиака в день осеннего равноденствия

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Гороскоп на 22 сентября
Гороскоп на 22 сентября

Узнайте, что приготовили звезды разным знакам Зодиака в день осеннего равноденствия.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 сентября, в котором расскажет, что нам приготовили небесные светила и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодняшний день будет эмоционально насыщенным. Постарайтесь спокойно реагировать на критику в свой адрес. Помните, главное для вас — это идти вперед, невзирая на чужие мнения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день принесет в вашу жизнь рассеянность. Будьте внимательны при работе с документами. Не давайте необдуманных обещаний — велик риск их не выполнить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Напряженный день. Ваши планы могут не принести желаемых результатов, а усилия не оправдаются. Не стоит расстраиваться, вы еще сможете все наверстать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный во всех отношениях день. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Не бойтесь идти на риск — вас ждет успех.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваша гибкость и умение подстраиваться под обстоятельства принесут вам положительные плоды. Смело идите к своей цели.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути и составления планов на будущее. Не бойтесь начинать новый жизненный этап.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Будьте смелыми, выдвигайте свои интересные идеи — и вас обязательно ждет признание.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы можете получить неприятное известие. Не позволяйте этому выбить вас из колеи. Вечером побудьте с родными и хорошо отдохните.

Водолей (20 января — 19 февраля)

 Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте – сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для обращения к начальству с деловыми предложениями. Ваши просьб будут услышаны.

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#Гороскоп #Астролог
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