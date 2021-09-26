Те еще скряги: самые жадные мужчины по знаку Зодиака

Названы три жадных мужчин по знаку Зодиака

Астрологи, которые ранее рассказали о наиболее "идеальных" представителях гороскопа в качестве супругов, составили рейтинг самых жадных и эгоистичных мужчин среди всех знаков Зодиака.

Телец

Мужчина-Телец не станет дарить подарки своей второй половинке чисто из принципа, потому что уверен, что любовь — это духовное чувство, которое не нужно подкреплять брюликами или цветами. В отношениях с представителем этого знака можно не рассчитывать на затяжной конфетно-букетный период.

Козерог

Козерог — это земной знак, который вовсе не склонен делиться своим имуществом с другими людьми. Его характерными чертами являются честолюбие и жадность, поэтому они будут стремиться к накоплению. Делать он это будет методами, о которых впоследствии будет сожалеть.

Дева

Мужчины, рожденные под этим знаком, скорее практичны, чем по-настоящему жадные. Представители этого знака не любят тратить деньги зря, но готовы вложиться в нужную покупку. Дева не станет задаривать малознакомую пассию, чтобы убедиться, что она крутит с ним шуры-муры не ради денег.

Напомним, что ранее астрологи рассказали, за мужчин каких знаков Зодиака не сомневаясь стоит идти под венец.