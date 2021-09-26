Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецам не стоит давать взаймы, а Водолеям - переживать по мелочам

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 27 сентября по 3 октября улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.

Овен

Самое главное для Овнов сейчас — это избавление от жалоб и негатива. Не обманывайте и не нарушайте законы. Если Овны сохранят мотивацию внутри себя, у них все будет получаться хорошо.

Телец

На этой неделе Тельцам нужно отодвинуть работу и бизнес на второй план. Все рабочие неурядицы этой недели довольно быстро себя исчерпают, так что не стоит бить тревогу раньше времени.

Близнецы

В финансовом плане могут возникнуть проблемы. На этой неделе не стоит брать деньги в долг или давать кому-то взаймы. Эксперты рекомендуют Близнецам временно не начинать ничего нового.

Рак

Деньги сейчас для Раков второстепенны. Главную роль в становлении успеха играет помощь окружающим. Положительно на настроении и удаче людей этого знака скажутся деловые поездки.

Лев

Если деятельность Львов связана с недвижимостью и ремонтом, удача на их стороне. Всем остальным стоит быть предельно осторожными, ведь на этой неделе звезды и планеты захотят взять со Львов плату за прошлые ошибки.

Дева

Пришло время обратиться за помощью к старшим поколениям. Это поможет понять, как заработать больше денег или просто попробовать подойти к решению проблем с иной стороны.

Весы

У Весов ожидается очень продуктивная неделя в сфере финансов. Это их время, их шанс выстрелить с новой идеей, начать новый бизнес или найти новую работу с более благоприятными условиями.

Скорпион

Это будет время, когда необходимо стремиться к самостоятельности во всем. Финансовая удача не покинет Скорпионов на этой неделе, так что можно смело браться за новые проекты.

Стрелец

Большое значение в привлечении финансового успеха для Стрельцов будет играть их внешний вид. Это очень благоприятное время для активных и позитивных представителей данного знака Зодиака.

Козерог

Удача на стороне Козерогов, поэтому людям этого Знака необходимо действовать решительно, смело. Это идеальное время для представителей творческих профессий.

Водолей

Водолеям нужно больше работать и меньше переживать по мелочам. Неделя прекрасно подходит для приобретения новых профессиональных навыков, обучения.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют тщательнее продумывать планы и задачи. Еще очень важно для сохранения денег и удачи не зацикливаться на неприятностях.