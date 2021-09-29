Гороскоп на 29 сентября: Стрельцам важно контролировать свои эмоции, а Рыбы могут побаловать себя подарками

Астрологический прогноз на среду, 29 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь вникнуть в задачи, которые перед вами появятся 29 сентября. Звезды говорят, если вы несерьезно отнесетесь к ним, рискуете уронить свой авторитет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день идеально подходит для общения, как дружеского, так и по деловым вопросам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от людей, с которыми будете общаться.

Рак (22 июня — 22 июля)

Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.

Лев (23 июля — 23 августа)

С вами в этот день может случиться нечто необычное, говорят звезды. Важно помнить, что ничего не происходит просто так. Не пытайтесь изменить ситуацию — разворачивайте свое отношение к ней.

Дева (24 августа — 23 сентября)

29 сентября что-то может пойти не по плану. Но вы должны быть благодарны за это: перед вами в этот день откроются новые возможности. Не упустите их.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды пророчат вам 29 сентября перепады настроения. Как только почувствуете, что грядет эмоциональный всплеск - уединяйтесь. К чему вам ссоры на ровном месте.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Если вам удастся контролировать эмоции в эту среду, считайте, что половина дела сделана. Звезды говорят, именно ваша экспрессивность может встать на пути успеха 29 сентября.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Самое худшее, что вы сегодня можете сделать — это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день вы можете, наконец, осознать свою роль в отношениях. Отнеситесь к своим мыслям со всей серьезностью — благодаря им вы можете что-то изменить.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином.