Остаются в девках: представительницы трех знаков Зодиака, которых редко берут замуж

Чтобы стать женой, мало быть красивой и хозяйственной

Почему одни девушки устают от внимания многочисленных ухажеров, а другие страдают от одиночества? Причиной неудач в личной жизни может стать знак Зодиака, под которыми родились представительницы прекрасного пола.

Астрологи рассказали, какие представительницы гороскопа чаще всего не женятся.

1 место — Дева

От безупречных мадам мужчины спасаются бегством, потому что соответствовать их высоким критериям очень сложно. Представительницы этого знака Зодиака мечтают заполучить в мужья благородного рыцаря без недостатков, и найдя такого претендента все равно находят, к чему придраться.

2 место — Близнецы

Близнецы, по своей натуре, редко испытывают к кому-то серьезные чувства, и в большинстве случаев думают только о собственной выгоде. Из представительниц ветренного знака редко получаются самые заботливые хозяйки и берегини семейного очага, поэтому их не спешат звать под венец.

3 место — Скорпионы

Трудолюбивые и хозяйственные, но очень расчетливые. Редко идут на компромисс с мужчиной и им бывает трудно принять его мнение. Стараются быть главой семьи, обделив тем самым вторую половинку, поэтому представители сильного пола стараются избегать таких женщин.

Ранее астрологи рассказали, представителям каких знаков Зодиака подфартит в любви в последнем месяце осени.