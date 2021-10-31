Укр

Обещать - не значит жениться: знаки зодиака мужчин, которые предпочитают быть холостяками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Мужчины, которые любят свою свободу Новость обновлена 31 октября 2021, 11:34
Мужчины, которые любят свою свободу

Эти мужчины всеми способами избегают свадьбы.

Пока все подруги "выскакивают" одна за одной замуж, ты задаешься вопросом почему твой возлюбленный не спешит делать тебе заветное предложение? Возможно причина заключается в том, что вашего мужчину покровительствует знак Зодиака, который не спешат в ЗАГС 

Астрологи рассказали, кто из представителей зодиакального круга чаще всего остаются в холостяках.

Львы

Мужчины-Львы достаточно разборчивы в любви. Им нужно "нагуляться", чтобы осознать, что таки пора остепениться. Лев поведет свою избранницу под венец, только тогда, когда будут уверены в ней. Астрологи отмечают, что представители знака созревают к семье ближе к 40 годам.

Стрелец

Представители этого знака до последнего "держатся" за свою свободу и не любят "ограничений". Они обходят ЗАГС стороной даже в достаточно зрелом возрасте. Мужчины-стрельцы будут верны своей возлюбленной, но замуж звать ее спешить не будут. Представители знака пойдут к алтарю в крайнем случае или же с той женщиной, которая полностью примет их взгляды.

Водолей

Мужчины-Водолеи также очень ценят свою свободу и не стремятся вступать в официальный брак. Для них это табу. Если Водолеи и пойдут ЗАГС, то или из-за рождения ребенка, либо чтобы не потерять любимую. Водолей вряд ли женится раньше 30.

Ранее астрологи рассказали, представителям каких знаков Зодиака повезет в любви в последнем месяце осени.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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