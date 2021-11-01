Самолюбивы и тираничны: названы самые худшие жены по знаку Зодиака

Эти женщины привыкли думать о себе и не обращать внимания на партнера.

То, что представители некоторых знаков Зодиака не созданы для брака вовсе не делает их плохими людьми. Просто некоторым из них уживаться с партнерам сложнее из-за трудного характера. Мы уже рассказывали вам о знаках Зодиака, которых редко берут замуж, а теперь астрологи называют знаки Зодиака, под которыми рождаются худшие жены.

Овен

Овны очень свободолюбивы. Представительницы этого знака не способны идти на компромиссы. У них очень сильный и волевой харакер, из-за чего зачастую они подавляют свою вторую половинку. При этом из Овнов получаются замечательные мамы, и отношения с детьми уних прекрасные.

Телец

Тельцы всегда пекутся в первую очередь о своем комфорте. Счастье других — для них дело десятое. Именно поэтому из них получаются не лучшие супруги. Тельцы — самые сложные женщины, с которыми очень трудно наладить контакт. Они попросту не умеют слушать партнера в отношениях.

Дева

Женщины-Девы — это тираны, которые помешаны на идеальнсти во всем. Они педантично будут выискивать у своего партнера недостатки и сообщать о них ему. Девы — самодостаточны и всегда делают все так, как хочется им.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в ноябре.