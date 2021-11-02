Укр

Девушки, берегитесь: три знака Зодиака, из которых получаются плохие мужья

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Гороскоп худших мужей Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:46
Гороскоп худших мужей

Астрологи не советуют связываться с мужчинами этих знаков Зодиака.

Если есть такие представительницы знаков Зодиака, которые не станут идеальными женами, значит также среди зодиакального круга есть и представители сильного пола, из которых получаются плохие мужья. 

Прежде чем выйти замуж за представителя одного из этих знаков Зодиака, астрологи советуют очень хорошо подумать: с ними лучше не заводить серьезных отношений.

Овны

Они зачаруют вас на первом свидании, но знайте это просто красивые сказки и пыль в глаза. Практически сразу после свадьбы готовьтесь к тому, что идеальный Овен превратится в грубого и наглого незнакомца. Овны упрямы и спорить с ними бесполезно. 

Львы

Львы в этом мире любят только себя. Астрологи отмечают, что представители этого знака не созданы для отношений. Их идеальная женщина должна постоянно должны осыпать их комплиментами, постоянно слушать и ни за что не перебивать. Больше того, готовьтесь постоянно слушать критику от Львов.  

Водолеи

Водолеи — ужасные собственники. Если вы решили связать свою судьбу с представителями этого знака, то готовьтесь отказаться от друзей и подруг, и готовьтесь к различным ограничениям. Также, для Водолеев измена — это норма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в ноябре.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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