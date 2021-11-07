Укр

Кто влюбится в конце года: названа тройка счастливчиков по знаку Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В декабре 2021 года некоторым знакам больше всего повезет в любви Новость обновлена 07 ноября 2021, 15:20
В декабре 2021 года некоторым знакам больше всего повезет в любви

Этим знакам предстоит встретить кого-то, кто круто изменит их жизнь

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым повезет на любовном поприще в декабре 2021 года. Одинокие представители этих знаков смогут встретить свою вторую половинку без проблем. Стоит помнить, что есть такие знаки Зодиака, на которых редко женятся, а есть такие, которых и силой не затащишь в ЗАГС.

Овен

В течении первого зимнего месяца у Овнов появится много возможностей не только в рабочей сфере, но и амурной. Однако одно известно точно: вы не встретите Новый Год в одиночестве. Если вам нравится один из огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец), сейчас самое время продемонстрировать свои чувства.

Лев

Львов ждет много удачи в романтических делах, особенно это относится к женщинам. Именно случайная встреча изменит вашу жизнь.

Скорпион

К середине декабря у вас будет несколько возможностей вступить в отношения с понравившимся вам человеком. Также если планируете возобновить отношения с бывшим любимым/бывшей возлюбленной, то именно в первом месяце зимы у вас появится шанс это сделать.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака посчастливится стать родителями в следующем году.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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