Каким знакам восточного гороскопа год Черного Тигра сулит сказочный успех

Представителям этих знаков восточного гороскопа можно рассчитывать на успех в новом году

Согласно восточному календарю, символ 2021 года Белый Бык сменится Черным Тигром в 2022-ом. Этот год сулит определенным знакам Зодиака много счастья и удачи. Но если Вы не нашли себя в списке этих знаков, не спешите расстраиваться, возможно удачу Вам принесет ваш год рождения.

Кто же из представителей восточного гороскопа может рассчитывать на успех и процветание в разных сферах.

Источник: astrorok.ru

Бык

Рожденных в этом году ждут перемены, как в рабочей сфере, так и в личной. Под покровительством Тигра представители этого знака смогут укрепить свое финансовое положение и подняться по карьерной лестнице вверх. Также гороскоп предрекает Быкам смену жительства.

Любовная сфера будет радовать вас, но только в случае если вы будете достаточно внимательны и осторожны по отношению к второй половинке.

Тигр

Ну как Черный Тигр оставит "своих" без поддержки. Естественно не оставит. Рожденные в год Тигра могут рассчитывать на успех и благополучие в разных направлениях: и карьера пойдет в гору, и денег станет больше, да и в личной жизни будет гармония.

Главное грамотно расставлять приоритеты, и тогда из любой ситуации Тигры будут выходить победителями.

Лошадь

В 2022 году Лошадки смогут немного отдохнуть от больших нагрузок, ведь перемены в их жизни будут происходить со скоростью света. Гороскоп обещает минимальное количество трудностей, с которыми в любом случае можно будет легко справиться. Лошадок-студентов и школьников ждет успех с экзаменами и различными собеседованиями.

Несмотря на то, что расходов будет больше, чем раньше, финансово рожденные в этом году будут стабильны.

Ранее "Телеграф" писал, представителям каким знакам Зодиака подфартит в год Черного Водяного Тигра-2022.