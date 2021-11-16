Укр

Каким знакам восточного гороскопа год Черного Тигра сулит сказочный успех

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Счастливым 2022 год будет для ниже перечисленных знаков зодиака Новость обновлена 16 ноября 2021, 13:35
Счастливым 2022 год будет для ниже перечисленных знаков зодиака

Представителям этих знаков восточного гороскопа можно рассчитывать на успех в новом году

Согласно восточному календарю, символ 2021 года Белый Бык сменится Черным Тигром в 2022-ом. Этот год сулит определенным знакам Зодиака много счастья и удачи. Но если Вы не нашли себя в списке этих знаков, не спешите расстраиваться, возможно удачу Вам принесет ваш год рождения. 

Кто же из представителей восточного гороскопа может рассчитывать на успех и процветание в разных сферах.

Источник: astrorok.ru

Бык

Рожденных в этом году ждут перемены, как в рабочей сфере, так и в личной. Под покровительством Тигра представители этого знака смогут укрепить свое финансовое положение и подняться по карьерной лестнице вверх. Также гороскоп предрекает Быкам смену жительства. 

Любовная сфера будет радовать вас, но только в случае если вы будете достаточно внимательны и осторожны по отношению к второй половинке.

Тигр

Ну как Черный Тигр оставит "своих" без поддержки. Естественно не оставит. Рожденные в год Тигра могут рассчитывать на успех и благополучие в разных направлениях: и карьера пойдет в гору, и денег станет больше, да и в личной жизни будет гармония. 

Главное грамотно расставлять приоритеты, и тогда из любой ситуации Тигры будут выходить победителями.

Лошадь 

В 2022 году Лошадки смогут немного отдохнуть от больших нагрузок, ведь перемены в их жизни будут происходить со скоростью света. Гороскоп обещает минимальное количество трудностей, с которыми в любом случае можно будет легко справиться. Лошадок-студентов и школьников ждет успех с экзаменами и различными собеседованиями. 

Несмотря на то, что расходов будет больше, чем раньше, финансово рожденные в этом году будут стабильны. 

Ранее "Телеграф" писал, представителям каким знакам Зодиака подфартит в год Черного Водяного Тигра-2022.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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