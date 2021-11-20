Укр

Какие цвета стоит обязательно добавить в свой гардероб в год Черного Тигра, чтобы вам сопутствовал успех

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Желательно носить в качестве аксессуара белый шарф, золотую сумочку или украшения Новость обновлена 20 ноября 2021, 15:25
Желательно носить в качестве аксессуара белый шарф, золотую сумочку или украшения

В восточном гороскопе на 2022 год отмечается несколько главных цветов, которые принесут успех.

Немножко больше месяца осталось до Нового 2022 года, который будет опекать Черный Водяной Тигр. Это животное достаточно динамичное, что значит, что 2022 год не будет тихим и спокойным. 

Покровитель года будет мотивировать на новые свершения и подарит каждому много ярких, незабываемых, а иногда и судьбоносных событий. А чтобы все у Вас получалось, желательно поддержать себя и такими простыми вещами, как подбор удачных цветов в вашем гардеробе. 

Источник: astrorok.ru

Какие цвета принесут успех и счастье в 2022 году

Если Вы хотите добиться большего успеха, то добавьте в свой гардероб зеленые, синие, желтые и красные цвета. 

К примеру, чтобы собеседование, важная встреча или сделка прошли успешно, то наденьте одежду синего оттенка. Чтобы добиться удачи в работе или переезде — используйте зеленый цвет.

На любовном поприще вам поможет красный цвет, а желтые оттенки привлекут деньги.

Также, в вашем гардеробе не помешают золотистые и белые вещи. Они будут являться своеобразным амулетом, защищающим от неудачи.

Ранее "Телеграф" писал, представителям каким знакам Зодиака подфартит в год Черного Водяного Тигра-2022.

Теги:
#Гороскоп #Гардероб #Год Черного Водяного Тигра
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