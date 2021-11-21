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Как защититься от негатива и привлечь удачу в год Черного Тигра водным знакам Зодиака: гороскоп талисманов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Год Тигра – один из самых сложных в концепции Фэн-шуй Новость обновлена 21 ноября 2021, 10:27
Год Тигра – один из самых сложных в концепции Фэн-шуй

Эти талисманы помогут "отогнать" от себя все плохое.

Совсем скоро наступит долгожданная новогодняя пора и символ 2021 года — Белый Металлический Бык сменит новое животное — Черный Водяной Тигр. Тигр — животное достаточно сложное животное, однако стихия Воды его немного смягчит. 

Чтобы 2022 год прошел спокойно и без происшествий, "Телеграф" предлагает Вам узнать, какими талисманами стоит "обзавестись" водным знакам Зодиака. 

Источник: astrorok.ru

Талисманы для Рака 

В 2022 году для Рака удачным символом станет самое загадочное и неуловимое состояния Воды – пар. Магия этого больше всего проявлена в таких камнях: эвклаз, белая бирюза, жемчуг, сапфир, изумруд, аквамарин, адуляр (лунный камень), поэтому не лишним будет добавить их в свои украшения. 

Также талисманами для Раков станут и "водные" цветы, как живые, так и нет (фигурки, картинки, ароматы) — лилия, ирис, нарцисс, тюльпан, гиацинт, анемона, кувшинка, лотос.

Талисманы для Скорпиона 

В 2022 году Скорпиону желательно обзавестись в качестве талисманов камни синих и пурпурных оттенков: гранат, танзанит, синяя иранская бирюза, лазурит, тёмно-малиновый аметист, альмандин, авантюрин, петерсит, индиголит, тааффеит. 

Также, удачу принесут "острые" предметы: ножи, стрелы, зигзаги, когти, клыки, полумесяцы. 

Талисманы для Рыбы 

В 2022 году Рыбами будет управлять подвижная и извилистая Вода, что символизирует собой изменчивость, ловкость и непостоянство. Источники позитива для Рыб — камни сине-зеленых цветов: бирюза, изумруд, хризоколла, нефрит, малахит, серпентин.

Также, талисманами станут и ползучие растения: лианы и плющи, бегония, тунбергия, комнатный виноград и др. Помимо этого, различные земноводные и рептилии (фигурки, изображения): лягушки, ящерки, гекконы, саламандры, игуаны, крокодилы, змеи и драконы, также принесут Рыбам удачу. 

Ранее, "Телеграф" писал, какие цвета принесут удачу в 2022 году, если Вы добавите их в свой гардероб в год Тигра.

Теги:
#Знаки Зодиака #Талисман #Год Черного Водяного Тигра
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