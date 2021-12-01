Укр

Один знак Зодиака в год Черного Тигра ждет серьезный кризис в любви

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Любовный гороскоп 2022 Новость обновлена 01 декабря 2021, 13:07
Любовный гороскоп 2022

Деве нужно постараться сдерживать свои необоснованные приступы ревности.

Год Черного Тигра приготовил знакам Зодиака разные испытания. Некоторым придется пережить изменения в работе, другим же — в личной жизни. Астрологи называли один знак Зодиака, которому 2022-1 год принесет сложности в любви.

Как пишет "1001 гороскоп" с серьезными трудностями на личном поприще рискуют столкнуться Девы.

Дева в 2022-м году начнет все чаще ревновать свою вторую половинку и в чем-то ее подозревать, а этого Девам как раз таки делать никак нельзя. Этим вы рискуете лишь подпортить себе нервы да еще и на самом деле рискуете узнать о своем возлюбленном какую-то нелицеприятную правду. Лучше усыпите своего внутреннего следопыта, иначе ваша бурная фантазия и в самом деле начнет подкидывать вам "показательные факты" измены.

В год Черного Тигра судьба будет испытывать ваши нежные чувства на прочность и вам вместе с вашей второй половинкой нужно достойно пережить этот экзамен, иначе вы собственными руками рискуете разрушить все то, что так долго создавали.

Ранее "Телеграф" называл знак Зодиака, который в 2022-м году сможет разбогатеть.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
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