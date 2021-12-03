Укр

Солнечное затмение 4 декабря принесет опасность трем знакам Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп на 4 декабря Новость обновлена 03 декабря 2021, 09:20
Гороскоп на 4 декабря

Отношения с людьми у этих знаков будут напряженными.

В декабре 2021 солнечное затмение совпадет с новолунием, что сделает этот день особенно сильным энергетически. В этот день завершается коридор затмений и новолунием заканчивается убывающая Луна, что может привести к упадку сил и потере энергии. По мнению астрологов, для трех знаков Зодиака этот день будет особенно опасен: их ждут конфликты и различные неприятности.

Телец

Как пишет "1001 гороскоп", все, на что Телец будет способен в день солнечного затмения 4 декабря — это ссоры и конфликты. Различного рода выяснения отношений будут стоять у вас первым пунктом на повестке дня. Интересов в других сферах у вас, прямо скажем, будет завтра мало, а вот превратить любой разговор в ссору у вас будет получаться прекрасно.

Рак

Рак завтра может стать жертвой интриг, пересудов и сплетен. При этом вы и сами можете стать разносчиком недостоверной информации, даже не заметив. Постарайтесь при этом хотя бы не опускаться до откровенных сплетен, иначе рискуете серьезно испортить отношения с окружающими.

Водолей

Водолей завтра рискует нарваться на неприятности, суя свой нос, куда не следует. Помните, что любопытство сгубило кошку и не ввязывайтесь в чужие дела, если не хотите пострадать морально, а возможно, и физически.

Ранее "Телеграф" называл знак Зодиака, который ждет успех в год Черного Тигра.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Солнечное затмение
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