Солнечное затмение 4 декабря принесет опасность трем знакам Зодиака

Отношения с людьми у этих знаков будут напряженными.

В декабре 2021 солнечное затмение совпадет с новолунием, что сделает этот день особенно сильным энергетически. В этот день завершается коридор затмений и новолунием заканчивается убывающая Луна, что может привести к упадку сил и потере энергии. По мнению астрологов, для трех знаков Зодиака этот день будет особенно опасен: их ждут конфликты и различные неприятности.

Телец

Как пишет "1001 гороскоп", все, на что Телец будет способен в день солнечного затмения 4 декабря — это ссоры и конфликты. Различного рода выяснения отношений будут стоять у вас первым пунктом на повестке дня. Интересов в других сферах у вас, прямо скажем, будет завтра мало, а вот превратить любой разговор в ссору у вас будет получаться прекрасно.

Рак

Рак завтра может стать жертвой интриг, пересудов и сплетен. При этом вы и сами можете стать разносчиком недостоверной информации, даже не заметив. Постарайтесь при этом хотя бы не опускаться до откровенных сплетен, иначе рискуете серьезно испортить отношения с окружающими.

Водолей

Водолей завтра рискует нарваться на неприятности, суя свой нос, куда не следует. Помните, что любопытство сгубило кошку и не ввязывайтесь в чужие дела, если не хотите пострадать морально, а возможно, и физически.

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