День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления в картинках и открытках

В состав ВСУ входят Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы.

В понедельник, 6 декабря, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Вооруженных Сил. Также, в этот день свои именины празднуют все мужчины, которых назвали Александрами.

День ВСУ был учрежден в 1993 году постановлением Верховной Радой Украины. Дата выбрана не случайно, ведь именно 6 декабря 1991 года был принят закон "О Вооруженных Силах Украины".

В этот день поздравления принимают все, кто связан с Вооруженными силами: служит или служил в Сухопутных, Военно-Морских или Воздушных Силах Украины. А отличившихся военнослужащих отмечают особыми грамотами, подарками, благодарностями и премиями.

"Телеграф" искренне поздравляет всех представителей ВСУ, и желает им крепкого здоровья, сил и терпения, ведь именно от них зависит защита целостности Украины и безопасность ее граждан.

Поздравления с днем ВСУ: картинки и открытки

Напомним, что 25 декабря празднуют Рождество Христово, которое выпадает на субботу. Поэтому украинцев в первый зимний месяц ждут три выходных подряд — 25, 26 и 27 декабря.