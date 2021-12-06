Укр

День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления в картинках и открытках

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Анна Барабан Анна Барабан
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День ВСУ - важный праздник в Украине
День ВСУ - важный праздник в Украине

В состав ВСУ входят Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы.

В понедельник, 6 декабря, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Вооруженных Сил. Также, в этот день свои именины празднуют все мужчины, которых назвали Александрами. 

День ВСУ был учрежден в 1993 году постановлением Верховной Радой Украины. Дата выбрана не случайно, ведь именно 6 декабря 1991 года был принят закон "О Вооруженных Силах Украины". 

В этот день поздравления принимают все, кто связан с Вооруженными силами: служит или служил в Сухопутных, Военно-Морских или Воздушных Силах Украины. А отличившихся военнослужащих отмечают особыми грамотами, подарками, благодарностями и премиями. 

"Телеграф" искренне поздравляет всех представителей ВСУ, и желает им крепкого здоровья, сил и терпения, ведь именно от них зависит защита целостности Украины и безопасность ее граждан. 

Поздравления с днем ВСУ: картинки и открытки

Напомним, что 25 декабря празднуют Рождество Христово, которое выпадает на субботу. Поэтому украинцев в первый зимний месяц ждут три выходных подряд — 25, 26 и 27 декабря.

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#Поздравления #Картинки #Открытки #День ВСУ
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