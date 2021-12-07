Кому повезет в 2022 году: астрологи назвали 5 самых удачливых знаков Зодиака

Энергетика 2022-го года будет способствовать появлению новых лидеров

Астрологи отмечают, что 2022-й год будет намного спокойнее и удачливее, чем уходящий 2021-й. Новый год поможет представителям одних знаков Зодиака узаконить свои отношения, а другим — подарит возможность разбогатеть. Кроме того, астрологи выделяют пять знаков Зодиака, которым в следующем году удача будет способствовать больше, чем остальным.

Об этом пишет slovofraza.

Лев

Представители этого знака Зодиака станут одними из самых успешных людей 2022-го года. Больше всего им повезет на любовном фронте. Львы станут еще более привлекательными и обаятельными, что позволит им производить максимально положительно впечатление на окружающих. Также удача будет на их стороне и в финансовых делах.

Дева

Осторожность и методичность Дев поможет им достичь успехов во всех сферах жизни. В течение большей части года планеты-покровители этого знака – Меркурий и Сатурн – будут находиться в благоприятном положении. Это позволит Девам держать все под контролем, что позволит представителям этого знака Зодиака чувствовать себя максимально комфортно. Все проблемы в следующем году будут постепенно решаться.

Весы

Для представителей этого знака 2022-й год будет очень насыщенным. Больше всего положительных событий будет происходить в первой половине года. Даже в те моменты, когда Весам будет казаться, что что-то пошло не так, на самом деле все сложится наилучшим для них образом и со временем они это осознают. 2022 год позволит Весам расставить жизненные приоритеты и понять, что им нужно для полноценного ощущения счастья.

Скорпион

2022-й год позволит Скорпионам закончить все, до чего у них давно не доходили руки, а также достичь тех целей, к которым они стремились на протяжении длительного времени. Представители этого знака в следующем году будут часто встречать людей, которые помогут им достичь желаемого. Год Тигра принесет им мудрость, чтобы выйти победителем из непростых ситуаций.

Рыбы

Рыбы в 2022-м году смогут успешно преодолеть все испытания, которые для них подготовила судьба. Звезды принесут им гармонию и умиротворение, а все начинания обязательно станут успешными. У Рыб будут моменты, когда будет казаться, что все валится из рук, но они смогут собрать волю в кулак и успешно со всем справиться.

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