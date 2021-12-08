Укр

Названы пары знаков Зодиака, у которых нет будущего

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Из этих союзов ничего хорошего не получится Новость обновлена 08 декабря 2021, 16:29
Из этих союзов ничего хорошего не получится

Отношения между этими знаками Зодиака очень редко оказываются счастливыми

Наверняка каждая девушка, начиная отношения с парнем, заглядывала в гороскоп совместимости, чтобы проверить, сочетаются ли их знаки Зодиака. Увы, но бывает и так, что как ни крути, на какой сайт не заходи, а знаки не совместимы. 

Однако если во многих случаях, в принципе, и может что-то получится, если постараться, то, как передает Клубер, отношения этих пар знаков Зодиака редко бывают счастливыми. 

Рак и Водолей

Представителям водной стихии не стоит связывать свою судьбу с воздушным Водолеем. Раки — активные и эмоциональные, а Водолеи наоборот — более сдержанные и спокойные. Они понимают, что чувствуют Раки, но что делать с этими эмоциями — не знают. 

Скорпион и Лев

Главной проблемой этих знаков Зодиака является их сходство. Они практически близнецы, но вместо того, чтобы понимать друг друга с полуслова, Скорпионы и Львы занимают противоположные стороны, и начинают соперничать. И естественно уступать никто не хочет.

Рыбы и Водолей

Такая же ситуация, как и с Раками. Водолеи не смогут понять и принять эмоциональное состояние Рыб. Представителям водного знака лучше поискать себе спутника, который будет готов их всегда выслушать и поддержать. Водолеи слишком переменчивые для этого.

Ранее "Телеграф" писал, представительницы каких знаков Зодиака в 2022 году примеряют свадебное платье и получат новый статус — замужней дамы.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп #Гороскоп совместимости
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