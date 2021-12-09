Укр

Что готовит год Черного Тигра-2022 Ракам, Львам и Стрельцам: легким не будет

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Гороскоп на 2022 год - кому не будет везти в год Черного Водяного Тигра Новость обновлена 09 декабря 2021, 23:13
Гороскоп на 2022 год - кому не будет везти в год Черного Водяного Тигра

Знаки столкнутся с финансовыми проблемами и неполадками в отношениях

Грядет год Черного (Голубого) Водяного Тигра, который будет ярким и запомнится позитивными переменами в жизнях многих людей. Но для некоторых 2022 год будет тяжелым.

Особенно нелегко справиться с вызовами судьбы будет трем знакам Зодиака, пишет Ukr.Media.

Рак

Представителям данного знака Зодиака в 2022 году стоит обратить внимание на свои взаимоотношения с семьей. Ракам придется быть более терпеливее в общении с близкими людьми, чтобы не провоцировать конфликты. Также не будет везти Ракам в обучении и осваивании новых навыков.

Лев

Чрезмерная самоуверенность Львов может провоцировать ссоры с любимыми людьми. Если люди этого знака не хотят разрушать свой союз, в год Черного Тигра им придется изменить свое поведения и стать более уступчивыми.

Стрелец

В 2022 году Стрельцам необходимо изменить свое отношения к деньгам и стать более экономными, в противном случае их ожидают затруднения в финансовой сфере, следствием чего будет плохое настроение и разлады в семье. Людям этого знака придется собраться с силами, чтобы пройти год Черного Тигра с достоинством.

Ранее астрологи рассказали, что всего трех знаков Зодиака в новом 2022 году ждет небывалая удача. Кто станет любимчиком фортуны — узнайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Зеленский рассказал, о чем полтора часа говорил с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор
Зеленский рассказал, о чем полтора часа говорил с Байденом
Дата публикации
Категория
Останки Тараса искали 5 лет
Смертельные попутчики на BlaBlaCar: жертву резонансного убийства удалось найти после 5 с лишним лет поисков
Дата публикации
Категория
Александр Тупицкий
Не только Портнов: США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины
Дата публикации
Категория
Разговор Байдена и Путина
Украина может стать "разменной монетой": эксперт указал на последствия разговора Путина и Байдена
Дата публикации
Категория
Алена Шпилева потеряла в аварии парня и подругу
"Полицейский не стоял на ногах": девушка погибшего в ДТП с копом под Киевом