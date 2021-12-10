Астролог рассказала, что обязательно нужно сделать до Нового года: 3 важных шага

Для ритуалов нужно запастись солью

До нового календарного года остается меньше месяца и встаёт вопрос, что успеть сделать, чтобы подготовиться к приходу новых энергий. Напомним, что согласно китайскому гороскопу, 2022 год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра.

Для того чтобы год был удачны во всех сферах жизни, недостаточно избавиться от ненужных вещей в своем пространстве. Полезно не только очищение энергетическое, ментальное, но и физическое.

Астролог и эксперт по фен-шую Ангелина Русина в Инстаграме рекомендует сделать это с обычной поваренной или морской солью.

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Как избавиться от негативной энергии уходящего года

Душ с солью. Полностью натрите тело солью, но не втирайте сильно, а делайте это нежно, легко. После этого встаньте под душ и смойте соль водой, мысленно обращаясь к воде с просьбой смыть с вас все плохое, все болезни, все переживания, после ссор и конфликтов. Можно при этом зажечь свечу и благовонья. Выметание негатива. Перед уборкой в доме, чтобы пространство очистилось не только физически, но и энергетически, можно положить по горстке соли в каждый угол квартиры, а затем вымести с другим мусором из квартиры. Соль в изголовье кровати. Если вы работаете с большим количеством людей, ощущаете информационную перегрузку, мысли одолели, поставьте в изголовье кровати соль в посуде из натуральных материалов. Через время, когда соль потемнеет ее нужно заменить на новую.

Ранее мы уже рассказывали, что должно быть на новогоднем столе, чтобы встретить год Черного Тигра во всеоружии, от каких нарядов стоит отказаться при выборе образа на празднование Нового года, а также, что запрещено делать за новогодним столом, чтобы не отпугнуть удачу.