Укр

Самые вредные тещи по знаку Зодиака: с ними не соскучишься

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Зять и теща – герои самых популярных анекдотов Новость обновлена 11 декабря 2021, 21:02
Зять и теща – герои самых популярных анекдотов

Женщины Овны, Раки, Скорпионы и Водолеи могут усложнить жизнь любому зятю

Астрологи, которые ранее назвали самых самовлюбленных знаков Зодиака, теперь рассказали, кто из представительниц гороскопа становится придирчивой и вредной тещей.

Об этом пишет Ukr.Media.

Самые вредные тещи по знаку Зодиака

Овен

Упрямы и назойливы. Женщина-Овен не считает нужным делать вид, что хорошо относится к избраннику своей дочери. Она будет любыми путями пытаться поссорить супругов, если увидит, что ее дочь находится в ненадежных руках.

Рак

Мнительны. Женщина-Рак верит в мистику, и если однажды покажется, что сами звезды настроены против отношений ее дочери и зятя, такая теща постарается всеми силами поссорить пару, заверяя дочь в ее якобы неправильном выборе.

Скорпион

Женщина-Скорпион, в отличие от других представительниц знаков Зодиака, лелеет своего зятя, и даже может показаться, что к нему она относится лучше, чем к дочери. Но как мы знаем, назойливых тещ никто не любит. Такая теща будет давать непрошенные советы, а также подсказывать детям, как им лучше жить.

Водолей

Ревнива. На первый взгляд может показаться, что теща-Водолей принимает зятя. Она не пытается встревать в отношения дочери и ее избранника. Но если почувствует, что ее ребенок отдаляется от нее, заострит зубки. Такая теща начнет считать зятя разлучником и устроить ему несладкую жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, представители каких знаков Зодиака любят командовать другими, а также — давать мудрые советы.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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