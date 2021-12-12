Укр

И к гадалке не ходи: 3 знака Зодиака, которых можно смело назвать пророками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дева, Скорпион и Рыбы относятся к знакам-провидцам
Дева, Скорпион и Рыбы относятся к знакам-провидцам

Слова этих людей постоянно сбываются

Астрологи, которые ранее выделили самых мудрых знаков Зодиака, назвали три знака, которым чаще других удается предсказывать будущее, а также чувствовать приближающиеся перемены в разных сферах жизни.

Девы, Скорпионы и Рыбы — самые сильные, пишет Ukr.Media.

Дева

Интуиция, аналитический разум и наблюдательность Дев так развиты, что они могут созидать суть неких событий задолго до того, как они произойдут. Они чувствуют себя комфортно, разговаривая с незнакомым человеком, и легко считывают его эмоции.

Скорпион

Врожденный инстинкт не только помогает Скорпионам избегать опасностей, но и побеждать любого человека, если он будет представлять для них угрозу. От них нельзя что-нибудь скрыть из-за их интуиции. Поэтому именно представители этого знака Зодиака, если всерьез решат заняться развитием своих способностей, могут достичь больших высот в этой сфере.

Рыбы

Это чувствительные и творческие люди, способности которых берут начало в глубоких мыслях. Рыбы часто витают в облаках и чаще других видят вещие сны. Если они научатся правильно их толковать, могут стать тонко чувствующими экстрасенсами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, представители каких знаков Зодиака не предадут ни при каких условиях — будут верны всю жизнь.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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