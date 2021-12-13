Не переносят друг друга на дух: какие знаки Зодиака постоянно ссорятся между собой

Этим парам знаков зодиака лучше держаться подальше друг от друга.

С каждым человеком можно договориться, и к каждому можно найти свой подход — и к самовлюбленным людям, и к меркантильным, и даже помириться с самыми обидчивыми. Как всегда, однако, есть одно "но". Несмотря на различные психологические уловки, этим парам знаков Зодиака никак не дойти до примирения. Они чаще всех ссорятся и конфликтуют между собой.

Знаки Зодиака, которые не переносят друг друга на дух

Лев и Телец

Львы любят находиться в центре внимания, что Тельцы считают тщеславием. Поэтому понять "короля зверей" в проявлении и обожествлении себя, они не могут. Более того, Тельцы считают это худшим человеческим качеством. Из-за того, что у этих знаков Зодиака разные жизненные ценности, они и не могут понять друг друга.

Козерог и Овен

Отношения между этими знаками Зодиака напоминают двух баранчиков из сказки, которые не могли поделить маленький мостик. И козероги, и Овны очень упрямы, поэтому стоять на своем будут до последнего. Только если первые могут защищать не только свои интересы, но и какой-то группы людей, то Овны – эгоисты, которые будут бороться только за себя.

Рак и Дева

Представители этих Зодиаков — полные противоположности, которые не имеют ничего общего. И хоть "противоположности должны притягиваться", то эта история никак не про Дев и Раков. Девы – взрослые, серьезные, практичные и педантичные люди, в Раки — чувствительные, мечтательные и свободные от любых рамок. Такая непрактичность Раков неимоверно раздражает Дев, поэтому ужиться знаки и не могут.

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