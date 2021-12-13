Астрологи назвали знаки Зодиака с самым скверным характером

Девиз Овнов и Скорпионов: месть нужно подавать холодной

Некоторые знаки Зодиака не переносят друг друга, а некоторые не умеют отпускать обиды и всегда стараются ответить как можно больнее тем, кто принес им боль Овны и Скорпионы могут делать это не сразу, а выжидают некоторое время, чтобы в самый неожиданный момент сделать больно обидчику.

Овен

Овны привыкли не думать, а действовать и иногда им очень сложно совладать со своими эмоциями. Когда представители этого знака в хорошем настроении, то своим энтузиазмом они заражают всех окружающих. Но когда они не в настроении – лучше избегать контактов с этими людьми. Они говорят всегда первое, что приходит им в голову, не задумываясь о том, что это может быть неприятно для других людей.

Иногда Овны чувствуют необходимость что-то сделать, что поможет выпустить негативные эмоции. Они могут эмоционально размахивать руками в разговоре, ударить кулаком в стену или по столу, что очень пугает окружающих. Чаще всего их гнев длится в течение короткого времени, но подобные вспышки очень пугают окружающих и могут оттолкнуть от Овнов важных для них людей.

Скорпион

Скорпионы очень чувствительные люди, он самоотверженны и очень загадочные личности. Они хорошо умеют скрывать свой гнев, но выпускают злость в любой подходящий для этого момент. Представители этого знака очень тщательно подбирают слова, чтобы выразить свои эмоции, но делают они это не для того, чтобы помягче высказаться, а для того, чтобы ранить своего обидчика как можно больнее.

Скорпионы не сразу реагируют на обиды, они заставляют людей ждать ответ и когда собираются с мыслями, высказывают все в такой форме, чтобы обидчик максимально прочувствовал всю боль и обиду, которые испытали Скорпионы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака являются самыми обидчивыми.