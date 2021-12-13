Хуже врагов: представительницы 3 знаков Зодиака не созданы для дружбы
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Все люди нуждаются в настоящих друзьях
Иногда наши родственники не могут поддержать нас настолько сильно и в нужный момент, как это делают хорошие подруги. Однако есть такие представительницы прекрасного пола, которые явно не созданы для дружбы с другими дамами.
Астрологи, отмечают, что женщины, которые родились под знаками Овна, Льва и Рыб, не умеют дружить. Об этом пишет Ukr.Media.
Овен
Эти дамы не спешат принимать чужое мнение и дружеские советы. Представительницы этого знака очень упрямы и считают себя правы в любой ситуации. Они напишут вам только тогда, когда будет настроение. Положиться на них в большинстве случаев нельзя.
Лев
Эти дамы эгоистичны и не терпят конкуренции. Львы предпочитают находиться в дружеских отношениях с теми, которые будут их постоянно восхвалять в глазах окружающих. Другие не стоят их внимания.
Рыбы
Несмотря на то, что женщины-Рыбы любят много жаловаться на несправедливую жизнь, сами же терпеть не могут выслушивать о проблемах других. Им сложно быть честными и открытыми.
Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков Зодиака не способны выдерживать друг друга в повседневной жизни.
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