Пожалеют все: знаки Зодиака, терпение которых не стоит испытывать

Тельцы и Девы могут стерпеть многое, но не стоит этим пользоваться

Некоторые знаки Зодиака не умеют сдерживать эмоции, а другие наоборот – готовы на многое закрывать глаза, но когда их терпение заканчивается, то страдать будут все. Так, Овны и Скорпионы никогда не сдерживают эмоции, они могут сразу не показывать свою обиду, но только для того, чтобы подать месть холодной. В свою очередь Тельцы и Девы очень терпеливы, но если их на самом деле разозлить, то гнев представителей этих знаков будет страшным.

Телец

Чаще всего Тельцы ведут себя спокойно и расслаблено, но испытывать их терпение не стоит. Если играть на нервах представителя этого знака Зодиака, то в один прекрасный момент он может взорваться и показать ту сторону своего характера, о которой никто даже не подозревал. Они очень терпеливы, но всему есть предел. При этом, если вы перешагнули грань в отношениях с Тельцом, то назад пути уже не будет.

Тельцы могут долго молчать, но не от того, что ждут подходящий момент, чтобы нанести ответный удар, а ради того, чтобы избежать конфликта. Но если вы не останавливаетесь и продолжаете щекотать нервы Тельца, то в итоге он выскажет вам все, не задумываясь о том, насколько прав – представители этого знака никогда не позволят помыкать собой и поддавать сомнениям правильность их взвешенных решений.

Дева

Девы довольно замкнутые люди и многие могут воспринимать их очень спокойными и приветливыми. Но недооценивать нрав этого знака Зодиака не стоит. Девы очень взвешено относятся ко всему и порой задают слишком высокую планку как для себя, так и для окружающих. Они очень восприимчивы к обидам, но стараются не показывать этого. Правда, когда они чувствуют, что им садятся на шею, их гнев уже не остановить.

Терпение представителей этого знака не бесконечно. Они замечают все детали и с их помощью уничтожают обидчика, когда наступает подходящий момент для этого. Если кто-то перейдет дорогу Девам, то они без капли сомнения со спокойным лицом вычеркнут этого человека со своей жизни.

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