Названы пары знаков Зодиака, которые не могут быть вместе

У этих пар знаков Зодиака редко получается создать счастливое совместное будущее

Пока парни называют гороскопы неправдивыми и не верят в их "волшебную" силу, многие девушки при любой возможности заглядывают в будущее благодаря этим предсказаниям. Особенно, когда речь идет о совместимости со своим возлюбленным. Ранее мы уже рассказывали о несовместимых знаков Зодиака с Раками, Скорпионами и Рыбами, а сегодня поговорим об огненной стихии.

Портал "Клубер" сообщает, с какими представителями зодиакального круга не сложатся отношения у Овнов, Львов и Стрельцов.

Овен и Рак

Овны уж слишком прямолинейны и могут говорить совсем необдуманные вещи, что Рак терпеть не в силах. Раки очень эмоциональные, а постоянных страх не получить поддержку от Овнов, ничего хорошего не принесет. Более того, чрезмерная общительность Раков будет лишь раздражать Овнов.

Лев и Овен

Два огненных знаков Зодиака, которые вместе никак не будут поддерживать и "поджигать" друг друга. Конкуренция и соревнования — это то, что будет лежать в отношениях Львов и Овнов. "Королям зверей" лучше поискать более спокойного партнера по жизни.

Стрелец и Козерог

Стрелец — это свободолюбивый знак Зодиака, что вовсе не нравится вечно все контролирующего Козерога. Представителям этих созвездий будет очень трудно понять и принять образы жизни друг друга, от чего счастливыми их отношения не назовешь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которым лучше держаться подальше друг от друга — эти пары всегда ссорятся и конфликтуют.