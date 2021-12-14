Танцуют голыми на столах: три знака Зодиака, которым лучше держаться подальше от алкоголя
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Этим знакам зодиака нужно лучше следить за тем, сколько они выпивают, а то и вовсе не пить.
Во всех 12-ти знаках Зодиака можно найти много разных качеств: одни очень злопамятны, другие обладают очень скверным характером, а есть и очень добрые и мудрые. А также есть такой критерий, как алкоголь, который может менять характер каждого в самую неожиданную сторону.
Конечно, есть такие люди, которые умеют себя контролировать, находясь в алкогольном опьянении, но не эта "тройка игроков". Представителям этих трех знаков Зодиака стоит держаться подальше от "огненной воды" вообще. Об этом сообщает ютуб-канал HOROSCOPE.
Овен
Овны — трудоголики. Они много работают и, как следствие, очень устают. Поэтому после трудных рабочих будней могут позволить себе выпить в компании друзей. Как всегда, существует одно "но": с каждым выпитым глотком Овны теряют самообладание, что может в итоге сказаться на его здоровье.
Скорпион
Представители этого знака просто не умеют пить. Под воздействием алкоголя Скорпионы забывают, как правильно себя вести. Своими действиями они могут ввести в краску всех остальных присутствующих, начав танцевать на столе, раздеваясь до гола, или же из-за них может разгореться скандал. В общем Скорпионы становятся просто неуправляемыми.
Стрелец
Стрельцы — прекрасные "собутыльники", но до определенного момента. Когда представителям знака становится "скучно", они могут с легкостью начать острый спор и начать конфликт, чтобы добавить вечеринке немного эмоциональности. Вы наверняка догадываетесь, чем могут закончиться любые пьяные разборки.
Ранее "Телеграф" писал, представителей каких знаков Зодиака можно с уверенностью назвать самыми верными по отношению к другим людям — они не изменят и не предадут.
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