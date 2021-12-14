Когда эмоции накрывают волной: знаки Зодиака, которые не умеют скрывать свои чувства

Если вы не хотите неприятностей, стоит держаться подальше от Раков и Львов

Рожденные под тем или иным знаком Зодиака люди владеют определенным набором качеств, которые не всегда показывают их с лучшей стороны. Например, Овны и Скорпионы – очень мстительные личности, а Тельцы и Девы – терпеливы, но когда их терпению приходит конец, то лучше прятаться от них подальше. В свою очередь Раки и Львы страшны в гневе и не умеют сдерживать эмоции.

Рак

Раков считают одними из самых доброжелательных знаков Зодиака, но это совсем не значит, что они будут закрывать глаза на все обиды. Раки очень чувствительны и эмоциональны, а когда они испытывают какое-то чувство, то оно поглощает их целиком и полностью. Обиды и гнев не являются исключением. Наиболее эмоционально Раки реагируют на ситуации, когда обижают их близких – любой, кто заденет важного для них человека, будет жестоко наказан.

В то же время, если обидчиками являются близкие Раков, то представители этого знака заставят их максимально прочувствовать всю боль. Также Раки являются отличными манипуляторами и всегда выставляют себя жертвами.

Лев

Львы – очень демонстративные люди, которые не стесняются своих эмоций и постоянно устраивают сцены. Они всегда занимают оборонительную позицию и никогда не признают, что могут быть не правы.

То, что Львы всегда обороняются, совершенно не значит, что они не могут расстраиваться. Напротив – когда представителей этого знака кто-то обидел, то они не упустят возможности высказать абсолютно все, что думают об этом человеке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака стоит вести себя поскромнее на новогоднем корпоративе и держаться подальше от алкоголя.