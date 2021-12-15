Укр

Любимцы фортуны: каким знакам Зодиака крупно повезет в год Черного Тигра

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
119
2022 год будет удачным во многих аспектах Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:09
2022 год будет удачным во многих аспектах

Главными везунчиками 2022 года стали Тельцы, Львы и Скорпионы.

Наверняка в мире не так много людей, кто не хочет стать богатым и успешным. Для того чтобы добиться успеха одного гороскопа, конечно, мало, но если потрудится, да еще и подзаручившись помощью звезд, можно добиться грандиозных успехов. К примеру финансовыми счастливчиками в 2022 году будут Овны и Водолеи, а вот любимцами фортуны стали — Тельцы, Львы и Скорпионы. 

Источник: "Клубер"

Знаки Зодиака, которым крупно повезет в 2022 году

Телец

Этот год станет очень успешным для тех Тельцов, которые не будут лениться и будут сосредоточены и трудолюбивы. В приоритете представителей знака будет бизнес и карьера. При "особом уходе" бизнес Тельцов будет только процветать, принося большие доходы. Наиболее благоприятные месяцы — июнь, август и ноябрь. 

Лев

Львы на то и "короли зверей", чтобы быть одними из самых везучих знаков Зодиака в 2022 году. Наиболее активными и удачными сферами для этого знака станут самореализация и самопрезентация. Благодаря мышлению победителя, Львы смогут развить свою карьеру и увеличить свои доходы. 

Скорпион

У представителей этого знака Зодиака появиться возможность кардинально изменит свою жизнь в лучшую сторону: удача так и будет ходить за ними "по пятам". Тем Скорпионам, которые давно задумываются над собственным делом, можно начинать делать первые шаги на пути к своей цели. С сентября знак ждет благоприятный период для инвестиций.

Ранее астрологи рассказали, представителей которых знаков Зодиака ждут приятные перемены в 2022 году.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрологический гороскоп
Прощание с Кернесом собрало тысячи людей.
Харьков
Харьков перекрыли из-за годовщины смерти Кернеса: как чтят память о нем и чем запомнился экс-мэр (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Прощание с Кернесом собрало тысячи людей.
Харьков перекрыли из-за годовщины смерти Кернеса: как чтят память о нем и чем запомнился экс-мэр (фото, видео)
Дата публикации
Категория
С нового года может возрасти количество новых случаев ковида
Врач назвал дату следующей волны коронавируса в Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский использовал полицию, чтобы обойти пробку
Зеленский и Ко используют оперативные номера и спецсигналы для езды по Киеву (расследование)
Дата публикации
Категория
Соцсети уже высмеяли попытку в "бомбу" от Гордона и Богдана
"Вову лупасят мокрыми панталонами": как украинцы отреагировали на интервью Богдана Гордону
Дата публикации
Категория
Народный депутат Дмитрий Разумков
"Слуги народа" выясняют, как лишать мандатов мажоритарщиков, уходящих к Разумкову