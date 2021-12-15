Укр

Названы пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Отношения между этими знаками Зодиака счастливыми не назовешь
Отношения между этими знаками Зодиака счастливыми не назовешь

Этим парам очень сложно построить гармоничные отношения.

“Как ты не крути, но мы не пара" — строчка из песни, которая отлично описывает ситуацию, что складывается между этими парами знаков Зодиака. "Телеграф" уже рассказывал, с кем не построят счастливые отношения водные знаки Зодиака, а сегодня поговорим о земной стихии.

Портал "Клубер" сообщает, с какими представителями зодиакального круга не сложатся отношения у Тельцов, Дев и Козерогов.

Телец и Стрелец

Отношения этих знаков Зодиака больше напоминают мыльную оперу. Свободолюбивый и спонтанный Стрелец и упрямый и стабильный Телец вряд ли смогут найти общий язык и преодолеть разницу, которая присутствует в их мировоззрении и их ценностях.

Дева и Рак

Девы — знак очень критичный, и не только по отношению к себе, но и к другим. Именно это и может привести к проблемам с ранимыми Раками. Представители земного знака, вероятнее всего, будут критиковать Раков, что водный знак не выдержит.

Козерог и Овен

Оба знака очень трудолюбивы и старательны, но педантичность Козерогов будет очень раздражать Овнов. И даже ангельское терпение Козерогов не поможет вытерпеть огненного Овна и его взгляды на жизнь. Представители этого знака живут настоящим и всегда готовы к приключениям, что не по нраву Козерогам. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которым лучше держаться подальше друг от друга — эти пары всегда ссорятся и конфликтуют.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп
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