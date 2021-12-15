Названы пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместе
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Этим парам очень сложно построить гармоничные отношения.
“Как ты не крути, но мы не пара" — строчка из песни, которая отлично описывает ситуацию, что складывается между этими парами знаков Зодиака. "Телеграф" уже рассказывал, с кем не построят счастливые отношения водные знаки Зодиака, а сегодня поговорим о земной стихии.
Портал "Клубер" сообщает, с какими представителями зодиакального круга не сложатся отношения у Тельцов, Дев и Козерогов.
Телец и Стрелец
Отношения этих знаков Зодиака больше напоминают мыльную оперу. Свободолюбивый и спонтанный Стрелец и упрямый и стабильный Телец вряд ли смогут найти общий язык и преодолеть разницу, которая присутствует в их мировоззрении и их ценностях.
Дева и Рак
Девы — знак очень критичный, и не только по отношению к себе, но и к другим. Именно это и может привести к проблемам с ранимыми Раками. Представители земного знака, вероятнее всего, будут критиковать Раков, что водный знак не выдержит.
Козерог и Овен
Оба знака очень трудолюбивы и старательны, но педантичность Козерогов будет очень раздражать Овнов. И даже ангельское терпение Козерогов не поможет вытерпеть огненного Овна и его взгляды на жизнь. Представители этого знака живут настоящим и всегда готовы к приключениям, что не по нраву Козерогам.
Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которым лучше держаться подальше друг от друга — эти пары всегда ссорятся и конфликтуют.
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