Везунчики года: кому из знаков китайского гороскопа Черный Тигр принесет удачу и успех

Год Тигра станет довольно удачным для этих знаков Зодиака.

Если вы не нашли свой знак Зодиака в списке любимцев фортуны на 2022 год, не спешите расстраиваться. Есть же еще и восточный гороскоп по годам рождения. Отметим, что по китайскому календарю, год Тигра начнется только 1 февраля 2022 года.

Кому из восточных знаков зодиака совсем скоро крупно повезет

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Ну как это в год Тигра не будет везти людям, которые в него родились. На протяжении всего 2022 года звезды будут на стороне рожденных в год Тигра. Все начинания будут увенчаны успехом, доходы будут расти, любимый человек будет рядом.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Огненному Дракону по душе нрав Тигра, что не может не льстить хозяину 2022 года. Рожденных в год Дракона людей ждут положительные перемены в жизни, а также для них откроются новые возможности.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Насыщенный год по душе и неугомонной Обезьяне. Люди, рожденные в год этого животного, также будут такими активными, как и их покровительница. Год Тигра для Обезьян будет напоминать захватывающий сериал, естественно с хэппи-эндом.

Ранее астрологи рассказали, представителей которых знаков Зодиака ждут приятные перемены в 2022 году.