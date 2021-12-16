Укр

Три знака Зодиака станут любимцами фортуны в год Черного Тигра-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым улыбнется удача в наступающем году
Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым улыбнется удача в наступающем году

Наступающий год будет особенно удачен для Тельцов, Скорпионов и Львов

Астрологи считают, что в год Черного Водяного Тигра везти будет всем знакам Зодиака, но среди них они все же выделили три самых счастливых.

Об этом пишет "Клубер".

Телец

Звезды обещают удачу деловым людям этого знака. Их доходы будут только расти, а мечты осуществляться.

Скорпион

Скорпионам ночные светила так же обещают прибыль. Они станут более креативны, личная жизнь наконец-то наладится. Осенью у Скорпионов будет удачный период для инвестиций.

Лев

Львы будут притягивать только самое лучшее. Звезды обещают им улучшение здоровья, много возможностей для самореализации и бизнеса.

Приход Тигра принесет перемены всему миру, особенно людям рожденным под этим знаком. Согласно китайскому гороскопу, удача также улыбнется людям, рожденным в год Дракона и Обезьяны. Подробнее — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Украина
"Мы этого не хотим": Зеленский рассказал о "миллионах" жертв в случае начала российского вторжения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
"Мы этого не хотим": Зеленский рассказал о "миллионах" жертв в случае начала российского вторжения
Дата публикации
Категория
В Европе и Украине снова дорожает газ
В Европе цена на газ перевалила за 1500 долларов: сколько придется платить украинцам
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Категория
Мужчин связывают дружеские отношения
Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"