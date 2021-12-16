Три знака Зодиака станут любимцами фортуны в год Черного Тигра-2022

Наступающий год будет особенно удачен для Тельцов, Скорпионов и Львов

Астрологи считают, что в год Черного Водяного Тигра везти будет всем знакам Зодиака, но среди них они все же выделили три самых счастливых.

Об этом пишет "Клубер".

Телец

Звезды обещают удачу деловым людям этого знака. Их доходы будут только расти, а мечты осуществляться.

Скорпион

Скорпионам ночные светила так же обещают прибыль. Они станут более креативны, личная жизнь наконец-то наладится. Осенью у Скорпионов будет удачный период для инвестиций.

Лев

Львы будут притягивать только самое лучшее. Звезды обещают им улучшение здоровья, много возможностей для самореализации и бизнеса.

Приход Тигра принесет перемены всему миру, особенно людям рожденным под этим знаком. Согласно китайскому гороскопу, удача также улыбнется людям, рожденным в год Дракона и Обезьяны. Подробнее — читайте в материале "Телеграфа".