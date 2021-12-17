Удачливый Дон Жуан: знак Зодиака, которого ждут успехи на любовном фронте в 2022 году
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Претендентов на руку и сердце Льва будет предостаточно
Львы, которые входят в топ самых нарциссических знаков Зодиака, в год Черного Водяного Тигра ожидают много возможностей на любовном поприще.
Согласно гороскопу на сайте 1001goroskop, одиноким представителям этого знака посчастливится в поисках второй половинки, так как претендентов на их сердце будет много.
Звезды советуют Львам быть собой, чтобы любов постучала в их двери, а также не "закапывать" свою раскованность.
Однако важно знать, что и в этой сфере будут некоторые сложности — Львы по своей натуре являются очень страстными и эмоциональными знаками Зодиака, поэтому они с головой погружаются в эйфорию любовных приключений. Этого стоит избегать, чтобы хватало сил и энергии для других сфер жизни.
Напомним, что отношения между некоторыми знаками Зодиака счастливыми не назовешь. Кому не суждено быть вместе — узнайте в предыдущем материале "Телеграфа".
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