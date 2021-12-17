Крепких отношений не получится: знаки Зодиака, которые чаще остальных изменяют своим партнерам

Некоторые знаки не считают измену чем-то плохим

Звезды прогнозируют успех на любовном фронте одиноким Львам в 2022 году. Правда, перед тем, как идти на свидание, представителям этого знака стоит узнать, кто по гороскопу их возлюбленный, ведь он может оказаться главным изменщиком зодиакального круга.

Овен

Мужчины Овны – истинные бабники. Либидо представителей этого знака Зодиака не позволяет ему довольствоваться одним партнером. Овны не только не преданы, они также очень умело скрывают свою неверность.

Рак

Раки очень эмоциональные и чувствительны люди. В то же время, они относятся к числу тех людей, которые могут нанести удар в спину. Представители этого знака Зодиака уверены: все, что они делают, когда их партнеры не рядом, они делают верно.

Стрелец

Стрельцы являются настоящими мастерами измены. От отношений с представителями этого знака не стоит ожидать романтики, а также долгих и счастливых отношений. После приятного вечера с очередным партнером Стрельцы просто уходят – ведь их ожидает еще столько возможностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, женщины каких знаков Зодиака станут лучшими женами – в их домах всегда будут царить порядок и уют, а из кухни будут доноситься ароматы вкусных блюд.