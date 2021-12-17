Просите о чем угодно: 5 знаков Зодиака, которые не умеют говорить "нет"

Рыбы, Раки, Весы, Водолеи и Девы никогда ничего не скажут, если будут знать, что это заденет чьи-то чувства

Некоторые знаки Зодиака ненавидят людей, и спорить с ними бесполезно. В то же время есть и такие, кто готов терпеть обиды, чтобы не расстроить близких людей.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака отлично разбираются в людях и подпускают к себе только тех, кому на самом деле доверяют. Именно с этим связано их неумение отказывать. Очень часто они ставят потребности других людей выше собственных, что заставляет их смирятся с многими вещами, которые им не по вкусу.

Рак

У Раков очень доброе сердце и они искренне готовы всем протягивать руку помощи. У них всегда есть свое мнение касательно разных ситуаций, но они отказываются от него ради дорогих людей. Раки очень беспокоятся о том, что о них скажут другие, поэтому часто отставляют собственные чувства на второй план.

Весы

Представители этого знака всегда стремятся к тому, чтобы окружающие были счастливы. Иногда ради этого они жертвуют собственными планами и желаниями – главное, чтобы люди рядом с ними получали то, чего хотят.

Водолей

Водолеи всегда искренне заботятся о других людях. Несмотря на то, что у них есть свой взгляд на разные ситуации, они вряд ли будут тратить время на то, чтобы кому-то что-то доказать, особенно, если это не имеет значения в долгосрочной перспективе. Также представители этого знака Зодиака считают, что споры не стоят потраченных на них сил и стараются не вступать в них.

Дева

Девы довольно слабохарактерные люди, которые готовы жертвовать собой ради комфорта близких. У них очень высокие требования к окружающим и могут очень отчаянно доказывать свою правоту. В то же время, если им кто-то возразит, то они промолчат в ответ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которые настолько не любят уборку, что готовы жить в вечном бардаке.