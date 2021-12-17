Стоит быть осторожнее: три знака Зодиака, которых в год Черного Тигра году могут предать

Предупрежден, значит вооружен — девиз 2022 года для Овнов, Дев и Весов.

Увы, но Новый 2022 год, хозяином которого станет Черный Водяной Тигр, несет с собой не только успех и богатство, но и не совсем приятные вещи, такие как боль и предательство. Однако если знать об опасности заранее, то можно своевременно принять меры.

Как сообщает Теленеделя, к знакам Зодиака, которые в 2022 году могут пережить предательство, относятся Весы, Овны и Девы.

Весы

Представителям этого знака стоит быть предельно осторожными, ведь их могут обмануть. Но если заранее закончить те токсичные отношения, в которых вы сейчас состоите, то предательства можно будет избежать.

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Овен

Ваша вторая половинка уже сильно устала от того, что вы все свое время уделяете своей работе и карьере. Из-за этого, ваш партнер может начать искать отношения на стороне в 2022 году. Не стоит сейчас обвинять вашего возлюбленного/возлюбленную в измене, а просто постарайтесь уделить ему/ей больше внимания.

Дева

Не всегда все идет по плану, и очень часто все может разрушиться в последний момент, поэтому не нужно нервничать, когда что-то будет не по вашему. Ваше стремление к идеальности не должно переноситься на вашего партнера. Именно требовательность к вашей второй половинке и может разрушить ваши отношения.

Ранее "Телеграф" писал, что наступающий год будет особенно благосклонен людям, рожденным под знаками Тельца, Скорпиона и Льва. Больше о каждом зодиакальном знаке вы можете узнать в нашем материале.