Что предвещают звезды Водолею, Весам и Близнецам в 2022 году: прогноз для воздушных знаков Зодиака

Астролог рассказала, к чему готовиться Водолеям, Весам и Близнецам в новом году

В 2022 году, который пройдет под символом Черного Тигра, ожидаются перемены в жизни знаков Зодиака стихии воздуха. Каким будет будущий год для Водолеев, Близнецов и Весов, "Телеграф" узнал у астролога Арины Артуровны.

Близнецы

Год будет успешным в плане саморазвития и рекламы. Все начинания практически обречены на успех. Но не расслабляйтесь, потребуется немало усилий для успешного достижения целей. Обратите внимание на тщательное планирование и составление детального бизнес-плана. Владельцы бизнеса могут подумать о приобретении франшизы, это существенно расширит предпринимательский функционал. Такой расклад станет стартовой площадкой для быстрого подъема по карьерной лестнице. Ожидаются заметные перемены в жизни, будь то смена статуса, регистрация предприятия или бракоразводные процессы. Многие в этом году смогут обзавестись семьей, заключить успешный брак и ждать пополнения в семейном кругу. Знайте, что январь-март не лучшее время для рисковых финансовых операций, возможны денежные потери и задержки.

Весы

Ожидается много хлопот в плане бизнеса, работы и ответственности. В деловой сфере – совмещение нескольких должностей, расширение производственных мощностей, корректировка управления кадрами и функционирование департаментов. Есть большая вероятность длительных командировок, которые привлекут дополнительные инвестиции в развитие компании. Правильно выстроенный нетворкинг позволит избежать проблем с кадровым составом. Главная задача – построение сильной команды, создание оптимальной формы менеджмента, формирование местного управленческого аппарата, способного решать все проблемы. Это успешный год для расширения своего влияния, открытия новых офисов или платформ. Если вы давно мечтаете и ищете новое помещение для работы, то в этом году вам удастся снять или приобрести его. Подчиненные, домашний персонал и животные будут вас радовать и размножаться. В этом году не удастся к отношениям отнестись легкомысленно и заводить постоянные романы, так как последствия будут серьезными. Ваши чувства и эмоции охладеют, так что это хороший период для встречи серьезной и настоящей любви. Асцендентным Весам стоит внимательно отнестись к своему хобби и задуматься над тем, что это может перерасти в серьезную работу; возможно охлаждения отношений с детьми, либо придется с ними расстаться на некоторый период (например, из-за обучения за границей).

Водолей

Чрезвычайно благоприятный год в создании крепкого финансового фундамента. Все действия, предпринятые в данном направления на протяжении 12 месяцев, обеспечат дальнейшее процветание минимум на 2-3 года. Поэтому не стоит пренебрегать любой возможностью усилить свой потенциал, особенно это касается сферы условного "строительства". Иными словами, в фаворе этого года – люди, умеющие созидать, творить и строить. Не стоит полагаться на удачу и участие окружающих – все, что нужно для успеха, желательно брать самому. Не старайтесь пускать пыль в глаза – это только приведет к лишним ненужным тратам финансов и потере имиджа. Потенциальных потерь, находящихся на грани с банкротском, можно будет избежать, идя на некоторые жертвы. Только так можно будет найти действенный способ оптимального инвестирования денег. Коммуникативную линию с подчиненными и бизнес-партнерами следует выстраивать максимально осторожно и ответственно. В противном случае есть риск нарушить систему ценностей и получить тотальный крах в ведении собственного дела. Начало года наполнено тайными действиями, странными событиями, финансовыми манипуляциями и уголовными ситуациями. Будьте аккуратны в плане здоровья, возможно вам стоит уехать куда-то на некоторое время и скрыться.

Астролог Арина Артуровна

Добавим, что астролог рекомендует читать прогноз и по знаку асцендента (восходящему знаку), и по знаку Зодиака.

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