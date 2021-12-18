Вернется бывшая любовь: 3 знака Зодиака, которых ожидает встреча с прошлым

Овны, Близнецы и Раки смогут встретиться с прежней любовью

Судьба часто возвращает в нашу жизнь ситуации и людей, с которыми мы имели дело в прошлом. До конца 2021 года, согласно прогнозам астрологов, именно людям, рожденным под знаком Овна, а также Близнецов и Рака, которые чаще остальных забывают о верности своим любимым, представится возможность встретить прежнюю любовь и либо восстановить отношения, либо завершить их окончательно.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

У Овнов будет возможность начать серьезные отношения с бывшей любовью. Этот человек в скором времени может вам написать или позвонить, спросив о ваших делах. С этого все и начнется, отмечают звезды.

Близнецы

От кармы не убежать. Астрологи предупреждают, что люди этого знака Зодиака будут переживать непростые времена, и в этот период судьба их сведет с человеком из прошлого, к которому у них еще остались теплые чувства.

Рак

Ракам придется сразиться с призраками своего прошлого. Им будет тяжело противостоять своим чувствам к бывшим возлюбленным. Астрологи советуют быть более спокойным и терпеливым, чтобы решить свои эмоциональные проблемы.

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