Топ-4 знака Зодиака, которых щедро обогатит фортуна в год Черного Тигра

Этих четырех счастливчиков ждет богатство, успех и продвижение по карьерной лестнице.

Пока Львы в 2022 году будут "купаться" в любви, другие представители зодиакального круга будут наслаждаться подарками от госпожи Удачи. Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которых фортуна щедро одарит своим вниманием и заботой.

Овен

Представителей знака ждут яркие события и приятные перемены в жизни в 2022 году. Это может быть и удачное поступление в ВУЗ, и бракосочетание, и выигрыш в лотерее, или же продвижение по карьерной лестнице. Главное для Овнов, не поддаваться состоянию эйфории, чтобы не наломать дров.

Близнецы

Рожденные по этим знаком Зодиака войдут в Новый 2022 год под руку с удачей. Близнецы с легкостью будут справляться со всеми своими делами, за что получат вознаграждение в виде улучшения финансового положения или повышение в должности.

Скорпион

Скорпионы в год Тигра даже устанут праздновать все свои громкие победы. Более того, представители этого знака смогут совмещать и работу и хобби. Также у Скорпионов появится возможность хорошо подзаработать.

Водолей

Водолеям в 2022 году придется много работать, но их труды будут хорошо вознаграждены. Представителей знака ждет удачное решение всех деловых вопросов. Также Водолеи смогут смело намечать новые цели и начинать их осуществление.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно китайскому гороскопу, удача также улыбнется и тем людям, которые родились в год Дракона и Обезьяны. Подробнее — читайте в материале "Телеграфа".