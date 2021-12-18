Укр

Названы три знака Зодиака, для которых год Черного Тигра станет судьбоносным

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
198
Свадебный гороскоп на 2022 год Тигра Новость обновлена 18 декабря 2021, 20:35
Свадебный гороскоп на 2022 год Тигра

Для Близнецов, Раков и Весов 2022 год может стать очень значимым. 

Новый 2022 год несет с собой много различных возможностей для каждого знака Зодиака: одним ночные светила прочат богатство, а другим семейное счастье. Астрологи отмечают, что у троих представителей зодиакального круга в году Черного Тигра наиболее благоприятный период для того, чтобы создать семью. 

Как сообщает сайт о любви "За Любовь!", за свадебными нарядами пора отправляться Близнецам, Ракам и Весам. 

Близнецы 

Тем Близнецам, которые уже начали задумываться о планировании своей свадьбы, не стоит останавливаться. 2022 год — это тот период, когда следует принимать активные меры и быстрее определяться с днем свадьбы. Лучшими месяцами для заключения брака являются март и июнь.

Раки

Даже если вы не планируете свадьбу, или же у вас пока нет второй половинки, не расслабляйтесь. Черный Тигр подготовил для вас много сюрпризов в 2022 году, среди которых есть свадьба и беременность. Играть свадьбу представители знака могут в любой месяц наступающего года.

Весы 

Весы — везунчики 2022 года. Какой бы день для бракосочетания вы бы не выбрали, он будет благоприятным. Только не расстраивайте хозяина 2022 года, и отыграйте яркую и красивую свадьбу. Однако наиболее лучшим периодом для бракосочетания является период с апреля по октябрь.

Ранее "Телеграф" писал, что наступающий год будет особенно благосклонен людям, рожденным под знаками Тельца, Скорпиона и Льва. Больше о каждом зодиакальном знаке вы можете узнать в нашем материале.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп #Астрологический гороскоп
Армия РФ
Новости России
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Армия РФ
Россия продолжает перебрасывать войска к границе Украины: где появились новые базы
Дата публикации
Категория
Новогодняя елка в Киеве
В Киеве зажгли главную елку страны: полное видео и фото
Дата публикации
Категория
Зенитно-ракетные комплексы Patriot
США могут серьезно помочь Украине на фоне российской угрозы: что известно
Дата публикации
Категория
Мутированный штамм коронавируса "Омикрон"
"Омикрон" уже в Украине: чем он отличается от "Дельты" и других штаммов
Дата публикации
Категория
ЦУМ в Днепре
Дизайнер из Днепра допустил фатальную оплошность и потерял работу: надпись на остановке ЦУМ развеселила сеть