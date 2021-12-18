Названы три знака Зодиака, для которых год Черного Тигра станет судьбоносным

Для Близнецов, Раков и Весов 2022 год может стать очень значимым.

Новый 2022 год несет с собой много различных возможностей для каждого знака Зодиака: одним ночные светила прочат богатство, а другим семейное счастье. Астрологи отмечают, что у троих представителей зодиакального круга в году Черного Тигра наиболее благоприятный период для того, чтобы создать семью.

Как сообщает сайт о любви "За Любовь!", за свадебными нарядами пора отправляться Близнецам, Ракам и Весам.

Близнецы

Тем Близнецам, которые уже начали задумываться о планировании своей свадьбы, не стоит останавливаться. 2022 год — это тот период, когда следует принимать активные меры и быстрее определяться с днем свадьбы. Лучшими месяцами для заключения брака являются март и июнь.

Раки

Даже если вы не планируете свадьбу, или же у вас пока нет второй половинки, не расслабляйтесь. Черный Тигр подготовил для вас много сюрпризов в 2022 году, среди которых есть свадьба и беременность. Играть свадьбу представители знака могут в любой месяц наступающего года.

Весы

Весы — везунчики 2022 года. Какой бы день для бракосочетания вы бы не выбрали, он будет благоприятным. Только не расстраивайте хозяина 2022 года, и отыграйте яркую и красивую свадьбу. Однако наиболее лучшим периодом для бракосочетания является период с апреля по октябрь.

Ранее "Телеграф" писал, что наступающий год будет особенно благосклонен людям, рожденным под знаками Тельца, Скорпиона и Льва. Больше о каждом зодиакальном знаке вы можете узнать в нашем материале.