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Каким будет 2022 год для водных знаков Зодиака: прогноз для Рыб, Скорпионов и Раков

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астрологический прогноз на 2022 год для знаков стихии воды
Астрологический прогноз на 2022 год для знаков стихии воды

Астролог рассказала, к чему готовиться Скорпионам, Рыбам и Ракам в новом году

Будущий Год Черного Тигра, который сулит удачу трем знакам Зодиака, будет наполнен разнообразными событиями в жизни людей, рожденных под стихией воды. Подробнее о прогнозе на 2022 год для Рыбы, Скорпиона и Рака "Телеграф" узнал у астролога Арины Артуровны

Рак 

Год будет успешным в плане совершенства мировоззрения и обучающих практик. Большие успехи ждут тех, кто занят в гуманитарной сфере или же зарабатывает маркетингом, фрилансом, литературой и издательским делом. Большую роль сыграет окружение, которое окажет непосредственное влияние на интеллектуальные подвижки. Некоторые люди могут выступить в роли спонсоров для воплощения в жизнь определенных авторских проектов. Отношения в первом полугодие пройдут кризисные точки и столкновения. Берегите партнера по браку и бизнесу, иначе – скандалы, ссоры и расходы. Успешный год для путешествий, выхода на иностранный рынок и переезда.

Скорпион

2022 год благоприятен для людей творческих профессий. Все, что связано с ивентами, организацией разных социальных мероприятий, в том числе содержащими детский контент – будет активно развиваться, принося неплохой доход. Кроме того, этот год будет чрезвычайно удачным непосредственно и для детей Скорпионов – в плане образования, физического и культурного развития. И даже те, кто не связан с творчеством никоим образом, обязательно будут вовлечены в эту сферу, хотя бы на уровне хобби. Романтические отношения, связывающие Скорпионов с партнером длительное время, могут перерасти в нечто больше – вплоть до официального узаконивания. У одиноких есть шанс найти свою вторую половинку. Так же это благоприятный год для того, чтоб завести потомство. В начале года уделите внимание своему автомобилю и аккуратно ездите за рулем.

Рыбы

Год непрерывной борьбы за себя. Одного стремления мало: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. Шестое чувство зачастую может подсказать правильный путь там, где не хватает информации, опыта или знаний. А заодно не стоит упускать возможности показать себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит. Чтобы достичь многого извне, придется заглянуть глубже в собственные мысли. Это поможет сделать большой рывок во второй половине года. Экспериментируйте и добьетесь цели. Особенно плодотворным год будет для представителей профессий, требующих постоянной коммуникации с людьми. Очень важно постоянно поддерживать себя в форме и правильно расставлять приоритеты в организации рабочего процесса. Не нужно отказываться от командировок, даже если будет очень сложно. Именно вне рамок своей основной работы получится правильно зарекомендовать себя и улучшить свой имидж. Это успешный год, год новых возможностей и начинаний, но придется все делать по закону и правилам. Некоторые Рыбы будут чувствовать себя как в заключении.

Астролог Арина Артуровна
Астролог Арина Артуровна

Добавим, что астролог рекомендует читать прогноз и по знаку асцендента (восходящему знаку), и по знаку Зодиака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые не смогут стать крепкой парой. Таким людям даже не стоит пытаться строить отношения: любовь приведет к страданиям.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз #Астрологический прогноз
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