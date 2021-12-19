Укр

Знак Зодиака, который испытает трудности в любви в год Черного Тигра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Любовный гороскоп для Дев на 2022 год Новость обновлена 19 декабря 2021, 14:50
Любовный гороскоп для Дев на 2022 год

Звезды испытают на прочность Дев

Гороскоп на 2022 года готовит знакам Зодиака множество сюрпризов в любовном плане, особенно для тех, кто не верит в такие прогнозы. Однако среди знаков есть и такие, которым год Черного Водяного Тигра покажется не слишком многообещающим, а все из-за обостренного чувства ревности.

Судьба будет испытывать на прочность Дев, пишет 1001goroskop.

Астрологи предупреждают, что в следующем году представителям данного знака Зодиака категорически противопоказаны такие чувства как подозрительность. Девы будут изматывать нервы вторым половинкам, ведь им будет казаться, что от них постоянно что-то скрывают и недоговаривают.

В итоге все "факты", которые будут попадаться на глаза эмоциональным Девам, в большинстве случаев окажутся лишь результатом случайных совпадений или плодом воспаленной фантазии.

Девам стоит помнить, что самые главные чувства, которые они должны лелеять в 2022 году, это доверие и уважение к своим любимым. Только в этом случае будет больше шансов построить действительно крепкие, доверительные отношения.

Ранее "Телеграф" писал, что три знака Зодиака в скором времени столкнутся со своим прошлым. К кому вернется бывшая любовь — читайте в нашем материале.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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