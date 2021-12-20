Что ждет огненные знаки Зодиака в 2022 году: прогноз для Льва, Овна и Стрельца

Астролог рассказала, к чему готовиться Овнам, Стрельцам и Львам в новом году

Новый 2022 год, символом которого станет Тигр, готовит приятные сюрпризы для знаков Зодиака стихии огня. О том, что ждет в новом году Овнов, Стрельцов и Львов, "Телеграфу" рассказала астролог Арина Артуровна.

Овен

Будущий год даст возможность развивать новые таланты. В связи с этим ожидаются большие изменения в кругу общения. С какими-то старыми приятелями придется распрощаться, но появятся новые знакомые. Начало года будет удачным для отношений, как личных, так и в сфере бизнеса. Но старайтесь быть сдержаннее и рассудительнее. Летом ждите прилива сил, рост амбиций и желания всемирного признания. Связи, налаженные в будущем году, окажутся очень полезными и будут еще долгое время играть важную роль. Смелым и решительным Овнам год обязательно принесет удачу! Все сюрпризы повседневности воспринимайте благородно и с королевским спокойствием, и тогда вам повезет. Асцендентных Овнов в начале года ждут перемены на работе и изменения в своем социальном статусе, возможен развод и скандалы в семье. Уделите побольше время родителям, позаботьтесь об их здоровье. Первое полугодие – не лучшее время для регистрации отношений и новых предприятий.

Лев

2022 год оптимально подходит для реализации давних идей, будь то отложенные бизнес-планы или абсолютно новые стартапы. Для состоятельных Львов год будет удачным в плане вкладывания инвестиций. Для тех, кому нужно расплатиться с долгами, время также благоприятствует. Отличная перспектива для людей, связанных по роду занятий с чужими деньгами, налоговыми службами, наследством, производством, кризисными проектами и ситуациями, банковскими операциями, медициной. Любое из этих направлений, подпитанное небольшими денежными инвестициями, обречено на успех! Асцендентные Львы, следите за своим здоровьем в первом полугодии! Могут быть нездоровые ситуации, связанные с детьми. Вначале года возможен служебный роман. Уделите внимание своим подчиненным или рабочему коллективу, где вероятны сплетни и интриги.

Стрелец

Удастся разрешить много проблем, которые накапливались годами. Это может быть и улучшение жилищных условий, и покупка новой недвижимости, и приобретение престижного транспортного средства. А еще вероятно пополнение в семье. Год обеспечивает позитивный настрой для покупки земли, сырья и прочих атрибутов для успешного ведения бизнеса. Также Стрельцы могут рассчитывать и на финансовую помощь со стороны близких родственников или родителей. Но пользоваться ею нужно максимально взвешенно и осторожно, чтобы не попасть в дальнейшем под пресс давления и тотального контроля. В начале года придется отдать все долги и кредиты, могут быть проблемы с финансами. Аккуратно, не попадитесь на аферу мошенников! Ваши договоренности и совместные финансовые обязательства потеряют свою силу.

Астролог Арина Артуровна

Добавим, что астролог рекомендует читать прогноз и по знаку асцендента (восходящему знаку), и по знаку Зодиака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тигр вступит в свои права 1 февраля. Нескольким восточным знакам Зодиака будущий год сулит успех и везение.