Китайский гороскоп 2022: пять главных трендов в год Черного Тигра

Специалист по фен-шуй выделила главные качества следующего года

Дерево (Тигр) и Вода — два главных элемента наступающего 2022 года с точки зрения китайского гороскопа. Напомним, что согласно восточному календарю, белый символ Быка 2021 года сменится на черный символ Тигра в 2022-ом.

Как пишет эксперт по фен-шуй Оксана Сахранова в Инстаграме, в новом году будут править пять главных трендов, а именно качеств, которые будут нас вести к успешной жизни.

Тренд 1. Скорость и конкуренция

Если тренд 2021 года был в улучшении качества и в поиске сути и методологии, то 2022 год Тигра и Дерева Ян представляет мощное движение вперед в сторону нового и непознанного. Если хотите удержаться на работе и в бизнесе, нужно выполнять все задачи и реализовывать задуманное очень быстро. Если не сделали вы — это сделает кто-то другой.

Тренд 2. Анализ и ум.

Аналитика, дата-центры, IT технологии, наука, глубина знаний — эксперт рекомендует внедрить (если вы ещё этого не сделали) или поставить на первый план. Это повысит продуктивность Тренда 1.

Тренд 3. Терпение, качество и мудрость.

Из-за такой скорости развития событий, количество выгораний в 2022 году может вырасти многократно. Энтузиазм может очень быстро тухнуть от осознания невозможности быстро реагировать на изменение мира, от состояния "вечного опоздания".

В 2022 году будет преобладать большая конкуренция

Поэтому если вы имеете отношение к деятельности, связанной с тренировкой терпения и мудрости или просто обладаете такими качествами, приходите скорее на помощь людям. Умение замедляться, "торопиться медленно", сохранять внимательность, не скатиться в "ширпотреб" и потерю качества из-за желания успеть за кем-то — важнейшее качество 2022 года.

Тренд 4. Новизна.

Чем более вы необычны, тем более интересны обществу. Но если в прошлые годы качества этой необычности были не столь важны, то теперь у звездности появляется глубина (Тренд 2).

Тренд 5. Интуиция и масштаб.

Самый главный тренд. Если вы в прошлом уже получили знания, которые учат "видеть" и чувствовать будущее, то ближайшие годы, а именно 25 лет — ваши.

Будут востребованы люди со способностью мыслить стратегически, масштабно и широко. Но вот тех, кто может предвосхитить, быть первыми — единицы. Если вы такой, ищите способ проявить себя.

Напомним, что согласно китайскому гороскопу, всего трем знакам Зодиака год Тигра гарантирует успех в 2022 году. Кем оказались эти счастливчики — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".