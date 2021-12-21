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Какие сюрпризы готовит 2022 год земным знакам Зодиака: прогноз для Девы, Тельца и Козерога

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Астрологический прогноз на 2022 год для знаков стихии земли
Астрологический прогноз на 2022 год для знаков стихии земли

Астролог рассказала, к чему готовиться Тельцам, Девам и Козерогам в новом году

Год Черного Тигра, который будет успешным для трех знаков Зодиака, обещает быть насыщенным для рожденных под стихией земли. Подробнее о прогнозе на 2022 год для Тельцов, Дев и Козерогов "Телеграфу" рассказала астролог Арина Артуровна.

Телец

Начало 2022 года не способствует расслаблению в сфере деловых отношений и бизнеса. В первые месяцы все усилия нужно направить на формирование межфункциональной команды для достижения общей цели. Зато год дает неплохие предпосылки для создания успешной команды единомышленников. В уже имеющийся и хорошо сплоченный коллектив может влиться так называемая "свежая кровь" с новыми идеями и проектами. А вовлечение в рабочий процесс новых спонсоров хорошо повлияет на дальнейшее успешное развитие бизнеса. Но важно с большой долей внимания отнестись к самому процессу нетворкинга и не набрать в команду совершенно посторонних людей. Тельцов ждет большой подъем в карьере и продвижении. В первом полугодии возможны проблемы по учебе, в делах, связанных с заграницей и иностранными партнерами, а еще неудачные судовые процессы.

Дева

Год несет неудачи, но только в том случае, если будете отказываться от корпоративного общения. Успех напрямую зависит от бизнес-партнеров и окружения, которые и являются основным стимулом для продвижения вперед. Главная задача– правильное построение нетворкинга, оформление юридических консультаций и создание оптимальной проектной документации. Способность дипломатического общения принесет хорошие результаты в сферах политики, юриспруденции, консалтинга, коммерческой и посреднической деятельности. Новые партнерские союзы позволят успешно реализовать давно задуманные проекты, можете презентовать их как личный бизнес-план. В начале года активизируется ваши бывшие, поэтому будьте очень аккуратны, а то рискуете разрушить уже сложившиеся настоящие отношения. Большая вероятность, что вернетесь к старым хобби, проектам и увлечениям. Дети будут слишком активны в первом полугодии, будьте внимательнее. Займите их кружками и занятиями-онлайн, языковыми курсами.

Козерог

Ожидаются отличные перспективы для людей с творческим началом и тех, кто занят в финансовой сфере и в сегменте IT. Успехи в работе будут усилены удачными путешествиями с большой коммуникативной составляющей. Общение с людьми, овладение новыми практическими навыками даст большой толчок для саморазвития в разных направлениях, будь то написание книги или сценария, творчество в стиле хендмейд. Главное при этом – удачный тайм-менеджмент, что позволит успевать везде и проворачивать огромные объемы работы. На протяжении всего года Козероги будут своеобразным магнитом для привлечения интересных людей и идей. Асцендентным Козерогам нужно быть аккуратными в первом полугодии, так как могут быть травмы, кризисные ситуации и разлады с партнерами по браку и бизнесу. В течение года финансовая ситуация будет затруднена, какие-то источники доходов будут напрочь урезаны.

Астролог Арина Артуровна
Астролог Арина Артуровна

Добавим, что астролог рекомендует читать прогноз и по знаку асцендента (восходящему знаку), и по знаку Зодиака.

Как писал "Телеграф", символом 2022 года станет Черный Тигр. Этот полосатый зверь будет благосклонен к некоторым знакам Зодиака, а кое-кому в новом году следует ожидать судьбоносных событий.

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#Гороскоп #Прогноз #Астрологический прогноз
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