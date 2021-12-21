"Осторожно, маменькины сынки": астрологи назвали четыре несамостоятельных знака Зодиака

В отношениях с такими мужчинами будет очень сложно

Некоторые знаки Зодиака получили от астрологов название "маменькины сынки". Все потому, что таким мужчинам присущи инфантильность, нерешительность и некая неприспособленность к жизни. И если они от этого особо не страдают, то женщинам в отношениях с такими мужчинами приходиться очень сложно.

Как передает "Клубер", практически в каждом знаке Зодиака есть мужчины, решение за которых принимает мама, однако у четырех знаков определенные черты характера "маменькиного сынка" прослеживаются более четко.

Рак

Представители Раков мужского пола очень ценят материнскую опеку, чистоту и уют в доме, вкусную еду и прочие комфортные условия для жизни, которые создает мама. Именно из-за этого они долго живут с родителями и не спешат переезжать к возлюбленной.

В отношениях со спутницей Рак продолжает консультироваться с мамой чуть ли не по каждому вопросу. Более того, Раки могут упрекать свою женщину в том, что она не делает "так как мама", или говорить, что мама делает все гораздо лучше. Некоторые девушки после отношений с представителями этого знака говорят, что любовь к маме у них превращается в психологическую зависимость.

Рыбы

В отличие от Раков, сильной зависимости от мамы у мужчин-Рыб нет, однако представители этого знака очень нерешительны. Они постоянно ждут, что кто-то решит их проблемы. И если это перестает делать мама, то все бремя ответственности сваливается на девушку или жену. Не ждите от мужчин, рожденных под знаком Рыб, никакой помощи в бытовых вопросах, все придется делать самой.

Водолей

Астрологи говорят, что мужчины под знаком Водолея с самого рождения ведут себя как маленькие индивидуалисты, а родители часто этому потакают. Именно из-за этого из Водолеев вырастают эгоисты и в отношениях такая черта характера очень сильно вредит. Более того, мужчины-Водолеи часто меняют партнеров, поскольку серьезные отношения не для них. А чрезмерная опека мамы в детском возрасте затем сказывается в быту, поскольку сложные задачи ставят их в тупик.

Дева

Мужчин-Дев называют педантами, однако в негативном значении этого слова. Они часто капризны, всех критикуют и не забывают напоминать своим партнерам о его недостатках. Более того, Девы могут спокойно обсудить недочеты девушки со своей мамой даже в присутствии первой.

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