Китайский гороскоп на год Черного Тигра: названы три знака Зодиака, которым в новом году будет нелегко

У Водяного Тигра не очень хорошо складываются отношения с некоторыми представителями восточного гороскопа.

Близится Новый 2022 год с новым покровителем — Черным Водяным Тигром, который сменит на посту Белого Металлического Быка. Не стоит забывать, что Тигр и Бык — это представители восточного или китайского гороскопа. Это значит, что если вы не нашли свой знак Зодиака в списке любимцев фортуны на 2022 год, то возможно знак вашего года рождения будет более удачливым.

Однако сегодня "Телеграф" решил поговорить немного о негативе, а точнее о тех знаках Зодиака, которых в год Тигра ждет сложный период. Не спешите расстраиваться наперед, ведь зная, что может произойти, вы сможете заранее предотвратить любые проблемы.

Источник: astrorok.ru

Бык

Быку в год Тигра предстоит сражаться за свое место под солнцем. Некая защита от покровителя 2022 года будет, но рассчитывать нужно будет только на свои возможности. Во всех делах, включая и амурные, стоит быть внимательными и осторожными. Если вы не обуздаете свои эмоции, то можно угодить в переплет проблем, из которого будет нелегко выбраться. Поэтому важно держать себя в руках и контролировать все свои действия.

Кролик (Кот)

Черный Тигр научит рожденных в этот год не жить ожиданиями и иллюзиями. Кроликам в 2022 году нужно будет продумывать свой каждый шаг до мелочей, чтобы ни в чем не разочароваться и не ошибиться. Если вы не будете лениться, а активно возьметесь за свои дела, то это приведет не только к достижению своих целей, но и признанию. Главное, чтобы все было под контролем, без бурных эмоций и легкомысленных поступков.

Змея

В 2022 году Змее ничто не угрожает в рабочей сфере, если вовремя проявить профессионализм и накопленные знания. Однако денежная сфера будет под "прицелом". В год Тигра стоит держать все денежки при себе и не превращаться в транжиру. В отношениях со второй половинкой могут появиться разногласия и начаться конфликты. Избежать это можно, если вы подойдете к решению этих проблем только с помощью разума и созидательных аспектов.

Напомним, что согласно китайскому гороскопу, всего трем знакам Зодиака год Тигра гарантирует успех в 2022 году. Кем оказались эти счастливчики — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".