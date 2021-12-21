Укр

Славянский гороскоп: кому 2022 год принесет финансовую удачу и успех в работе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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По славянскому гороскопу в 2022 году повезет 4 знакам
По славянскому гороскопу в 2022 году повезет 4 знакам

Покровитель 2022 года должен вознаградить некоторые знаки за трудолюбие и упорство

По славянскому гороскопу покровителем 2022 года будет Златорогий Тур — существо трудолюбивое. Поэтому этот год обещает некоторым знакам успех в работе и щедрое вознаграждение за их труды.

Как сообщает портал Astrorok, удача в бизнесе и финансах в 2022 году будет сопутствовать сразу четырем знакам.

Жалящий Шершень или Оса

Представителями этого знака являются люди, рожденные в 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009 годах. И именно им в 2022 году повезет в финансовых делах и в карьерной сфере. Более того, шершней ждет заслуженное признание и вознаграждение за упорство в работе. 

Притаившийся Лют или Волк

К этому знаку принадлежат рожденные в 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010 годах. В 2022 году представителей знака ждет новая хорошая работа, однако звезды советуют быть осторожным в принятии важных решений и отказаться от токсичных людей.

Белый Филин

Филины родились в 1935, 1951, 1967, 1983, 1999 годах. Звезды прогнозируют им невероятный успех в науке. Также стоит посвятить время интересующим вас проектам и не бояться бросать вызовы судьбе.

Шипящий Уж

Люди 1936, 1952, 1968, 1984, 2000 годов рождения родились под славянским знаком Шипящего Ужа. В 2022 году их ожидает успех в работе, который больше все станет заметен в теплую пору года. Однако, не стоит спешить с принятием решений и очень нужно взвешивать все стороны возникающих вопросов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трем знакам Зодиака карты Таро пророчат предательство и измену в 2022 году.

Теги:
#Гороскоп #Новый год #Астропрогноз
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