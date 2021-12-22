На них не стоит рассчитывать: знаки Зодиака, которые чаще всего дают ложные обещания

Обещаниям Близнецов, Весов и Водолеев не стоит верить – они редко готовы их выполнять

Очень часто люди дают обещания, которые в итоге не выполняют. Оказывается, подобное качество зависит от знака Зодиака. Так, некоторые представители зодиакального круга совершенно не самостоятельны и просто не могут ничего делать для своего блага или для окружающих. В то же время есть и те, которые искренне хотят, чтобы все вокруг были счастливы. Правда, что-то делать для этого, они готовы далеко не всегда.

Об этом пишет "Оракул".

Близнецы

Больше всего на свете Близнецы не любят выполнять возложенные на них обязательства. Они искренне раздают обещания, которые даже не собираются выполнять. Также для представителей этого знака Зодиака характерно строить грандиозные планы, которым не суждено стать реальностью.

Весы

Весы привыкли делать все так, чтобы все окружающие были довольны. Правда, ради этого они засыпают всех обещаниями, которые выполняют крайне редко. Именно с помощью пустых обещаний представители этого знака Зодиака очень умело управляют окружающими.

Водолей

Водолеи очень надежные и справедливые люди, которые иногда могут вести себя совершенно непредсказуемо. Если представитель этого знака Зодиака будет понимать, что ради выполнения обещания ему придется серьезно потрудиться, то он откажется от дела и будет утверждать, что его просто невозможно выполнить. После этого Водолей будет вести себя так, будто никаких обещаний никогда и не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими знаками Зодиака стоит вести себя очень осторожно, иначе они могут обижаться на вас до конца своих дней.