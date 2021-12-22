Денег прибавится: какие знаки по китайскому гороскопу ждет финансовый успех

Звезды обещают определенным знакам наладить финансовый поток

По китайскому гороскопу 2022 год пройдет под покровительством Голубого Водяного Тигра. Он обещает много сюрпризов для каждого из знаков. Однако, есть тройка счастливчиков, которым грядущий год принесет финансовый успех.

Прогнозом для Быка, Дракона и Собаки поделилась астролог Елена Егорова.

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Бык

Наступающий 2022 год обещает Быкам серьезно увеличить финансовый поток. Лучше всего это удастся осуществить, если прислушаться к себе и не побояться реализовать самые смелые затеи. В этом году практически все Ваши проекты будут успешными и принесут желаемые результаты и доход.

Дракон

Выгодными сферами для вложений в 2022 году для Драконов станет недвижимость или покупка автомобиля. Именно это принесет больше всего радости. Также Тигр будет сопутствовать тому, чтобы финансовые потоки работали на вас, а здоровья и нервов хватило на все задуманные дела. Однако, не стоит забывать находить время на отдых и перезагрузку.

Собака

Тема дохода в 2022 году будет очень важна для Собак. Мысли о том, как увеличить свой доход будут появляться все чаще и даже увенчаются успехом. Звезды советуют прислушаться к вашим близким — именно они повлияют на увеличение вашего благосостояния и добавят позитивных эмоций.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким знакам китайского гороскопа год Тигра обещает немного трудностей и испытаний.